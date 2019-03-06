Роман Маркеса «Сто лет одиночества» впервые экранизируют

Культовый роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» превратится в сериал. Права на экранизацию книги получила американская компания Netflix. На своей странице в Twitter компания с гордостью сообщила, что семья писателя разрешила экранизировать знаменитое произведение впервые за 50 лет.

В качестве исполнительных продюсеров картины выступят сыновья Маркеса Родриго и Гонсало Гарсиа. Как отметили сыновья писателя интервью, ранее их отец не давал право на адаптацию своей книги для экрана, так как сомневался, что это будет сделано хорошо. К тому же, его условием было, чтобы книга была экранизирована на языке оригинала - испанском.

«Однако за последние три-четыре года уровень и престиж сериалов настолько вырос, что семья решила дать свое согласие. Компания Netflix одной из первых доказала, что люди как никогда раньше хотят смотреть сериалы, особенно на иностранных языках с субтитрами. Поэтому больше это не является проблемой», - цитирует Родриго Гарсиа The New York Times.

Как отметил вице-президент по испаноязычным оригиналам Netflix Франсиско Рамос, компания заслужила доверие, представив такие сериалы на иностранных языках, как Narcos, и такие фильмы, как «Рома». Последний был удостоен премии «Оскар-2019» в категории «Лучший фильм, снятый на иностранном языке».