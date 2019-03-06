Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

Власти Венесуэлы объявили персоной нон грата посла Германии в стране Даниэля Кринера. Соответствующий документ опубликовал министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла обнародует решение объявить персоной нон грата посла Федеративной Республики Германия Даниэля Кринера из-за повторяющихся актов вмешательства во внутренние дела страны», - написал глава венесуэльского МИД в своем Twitter.

Представитель немецкого внешнеполитического ведомства подтвердила получение уведомления об объявлении Даниэля Кринера персоной нон грата. По ее словам, в настоящее время власти ФРГ согласовывают дальнейшие действия в том числе и с «партнерами на месте», пишет ТАСС.

Власти Венесуэлы ранее уже разорвали дипотношения с США и Колумбией после поддержки этими странами лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом на митинге.