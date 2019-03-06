Войскам НАТО разрешили участвовать в учениях на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о допуске к международным военным учениям на Украине иностранных военных. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Перед этим Порошенко попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию Украины подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2019 году. Под ними подразумеваются украинско-американские маневры Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, многонациональные учения «Кленовая арка-2019», украинско-румынские учения Riverine-2019 и украинско-британские учения Warrior Watcher-2019.

Рада приняла этот закон 26 февраля за подписью председателя Андрея Парубия.