Раулю Арашукову предъявили обвинение за хищение газа на 31 млрд рублей

Следственный комитет России предъявил обвинение фигуранту дела о мошенничестве с газом советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову.

По данным следствия в период Арашуков стоял во главе организованной группу, которая совершала хищение природного газа ПАО «Газпром», поставляемого на территорию Дагестана, Ставрополья и Карачаево-Черкессии. Общий ущерб компании составил около 31 миллиарда рублей.

«Обвиняемый вовлек в организованную группу своих родственников и знакомых. Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал их назначению на различные должности на предприятиях газовой отрасли», - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали 30 января в зале заседания Совфеда. Его обвиняют в двух убийствах и давлении на свидетелей. Также был арестован его отец Рауль Арашуков и несколько знакомых семьи.

Ранее СК России показал найденные при обысках по делу Арашуковых кустарные врезки в трубопроводы. Обыски проводились в 22 населенных пунктах.