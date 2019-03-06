Путин рассказал о развитии сотрудничества России с ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин надеется на поддержку ЮНЕСКО при реализации национальных планов, об этом он заявил на встрече в Кремле с руководителем организации Одре Азуле.
«Мы со своей стороны всегда поддерживали организацию и намерены это делать и в будущем», - добавил российский лидер.
Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с официальным визитом в России уже во второй раз с момента своего назначения в 2017 году.
Стороны обсудили возможные совместные проекты в области образования, науки и культуры.
Путин отметил важность развития отношений между организацией и Москвой, в частности он подчеркнул ценность того, что ЮНЕСКО «была, есть и остается ключевой международной межправительственной организацией, работающей в области гуманитарных связей».
Азуле, в свою очередь, поблагодарила президента за роль России в деятельности организации на протяжении 65 лет.
«Когда международные отношения находятся на напряженном уровне, ЮНЕСКО представляет собой крайне конструктивную и полезную площадку для взаимодействия», - считает она.
Глава организации выразила надежду, что ей и впредь удастся двигаться по этому направлению, модернизируя структуру и запуская новые инициативы. При этом Азуле также добавила, что рассчитывает на помощь России.