Путин рассказал о развитии сотрудничества России с ЮНЕСКО

Президент России Владимир Путин надеется на поддержку ЮНЕСКО при реализации национальных планов, об этом он заявил на встрече в Кремле с руководителем организации Одре Азуле.

«Мы со своей стороны всегда поддерживали организацию и намерены это делать и в будущем», - добавил российский лидер.

Гендиректор ЮНЕСКО прибыла с официальным визитом в России уже во второй раз с момента своего назначения в 2017 году.

Стороны обсудили возможные совместные проекты в области образования, науки и культуры.

Путин отметил важность развития отношений между организацией и Москвой, в частности он подчеркнул ценность того, что ЮНЕСКО «была, есть и остается ключевой международной межправительственной организацией, работающей в области гуманитарных связей».

Азуле, в свою очередь, поблагодарила президента за роль России в деятельности организации на протяжении 65 лет.

«Когда международные отношения находятся на напряженном уровне, ЮНЕСКО представляет собой крайне конструктивную и полезную площадку для взаимодействия», - считает она.

Глава организации выразила надежду, что ей и впредь удастся двигаться по этому направлению, модернизируя структуру и запуская новые инициативы. При этом Азуле также добавила, что рассчитывает на помощь России.