Опубликовано видео избиения матери и брата блогера Дудя

Видео, на котором запечатлен момент нападения неизвестных на мать и родного брата Юрия Дудя, появилось в паблике Baza. На кадрах видно, как неизвестные - группа мужчин - приближаются к родственникам блогера и начинают наносить удары. От них пострадали мать Юрия Анна Степановна и его брат Игорь.

Как ранее сообщили СМИ, в потасовке якобы принимал участие отец супруги брата Юрия Дудя. Такое «выяснение отношений» произошло из-за 9-летнего сына Игоря. Мужчина сейчас находится в процессе развода со своей женой Юлией, и мальчик уже несколько месяцев живет с отцом. В момент конфликта тесть Игоря якобы хотел силой отобрать мальчика у отца и посадить его в машину. В ней же находилась и жена Игоря.

Сам Юрий Дудь позже прокомментировал инцидент, подтвердив, что он действительно имел место три месяца назад. Как отметил блогер, в результате «все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм».