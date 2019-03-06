Москва встала в девятибальных пробках

Загруженность дорог в Москве вечером в среду, 6 марта, оценивается в девять баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки». Самые серьезные затруднения на Садовом и Третьем транспортном кольце, также водители потратят больше часа на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Бесединского шоссе и от Можайского до Волоколамского шоссе.

Серьезные пробки и в центре города: стоят Софийская и Пречистинская набережные, Яузский бульвар и улица Большая Якиманка в сторону центра.

По прогнозам дорожная обстановка в столице улучшится к 21.00, в ближайшее время пробки должны снизится до семи баллов.