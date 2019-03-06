«Газпром» построил треть «Северного потока - 2»

После встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле стороны выпустили итоговое сообщение. В нем говорится, что компания «Газпром» построила уже третью часть газопровода «Северный поток - 2».

«К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб», - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что Миллер и Зеле также обсудили рост экспорта российского газа в Австрию. По предварительным подсчетам, с 1 января по 5 марта «Газпром» увеличил поставки газа в Австрию на 32,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. То есть до 3,3 миллиарда кубометров.

По данным на 1 марта было известно, что построено более 800 км газопровода. Согласно проекту «Северный поток - 2» будет построено две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.