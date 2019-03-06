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Лавров: США создают квази-государство в Сирии на базе лагеря «Эр-Рукбан»

Валентина Пескова
19:21 06.03.2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление по итогам переговоров в Кувейте.

Лагерь беженцев «Эр-Рукбан» нужен США для оправдания своего незаконного военного присутствия в Сирии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров в Кувейте.

По словам министра иностранных дел, Вашингтон не хочет покидать Сирию и пытается создать на восточном берегу Евфрата подобие квази-государства. А десятки тысяч беженцев американцы держат в «Рукбане» в качестве заложников, и отказываются выпускать - помимо их воли. При этом сирийские власти уже приготовили для переселенцев все необходимое. Два новых пункта временного размещения открылись в пригороде Дамаска. Там проложены новые дороги и построена автономная энергосистема на солнечных батареях.

«Это ещё один центр временного размещения - он подготовлен недавно. Здесь уже создана необходимая инфраструктура для размещения до 20 тысяч человек - на временной основе. На обычную семью выделяется стандартная квартира: две комнаты, балкон, кухня, душ, туалет», - рассказал начальник лагеря внутренне перемещенных лиц Абдурахман Хатыб.

Ситуация в «Эр-Рукбане» давно характеризуется, как гуманитарная катастрофа. Накануне Министерство обороны распространило спутниковые снимки, подтверждающие, что тысячи беженцев - в том числе, женщины, дети и старики - живут в чудовищных условиях. Их скромные жилища - зачастую это просто навесы - расположены прямо рядом с кучами мусора. Продовольственных точек попросту нет, а на окраине лагеря замечены свежие захоронения из 300 могил.

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