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СМИ: в Москве напали на мать и брата Юрия Дудя

Александра Арсентьева
19:02 06.03.2019
В результате потасовки родственники блогера получили повреждения, поэтому в тот же день старший брат известного журналиста написал заявление в полицию.
СМИ: в Москве напали на мать и брата Юрия Дудя
© Фото: Youtube

Московская полиция пытается разобраться в сложностях семейных отношений родственников журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Осенью прошлого года его мать Анна Степановна и старший брат Игорь подали заявление в полицию. В нем они заявили, что во время прогулки рядом с домом на них напала группа мужчин.

По их словам, среди нападавших, был отец супруги Игоря Дудя. Сейчас брат блогера с женой находятся в состоянии развода. Общий 9-летний сын уже несколько месяцев живет с отцом. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

«В заявлении говорилось, что мужчина вышел из дома с сыном и матерью. Внезапно из стоявшей у подъезда машины вышли несколько мужчин. Тесть Игоря Дудя якобы попытался затащить ребенка в машину, а Игорь кинулся его отбивать», - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

В автомобиле в этот момент находилась и невестка блогера Дудя Юлия. В итоге Игорь сумел взять мальчика на руки и вернуться в подъезд. По словам родственников Дудя, помогло то, что Игорь громко кричал и звал на помощь, привлекая внимание прохожих. «Нападавших» это несколько смутило.

В результате потасовки Анна Степановна и Игорь Дудь получили некоторые повреждения, поэтому в тот же день старший брат известного журналиста написал заявление в полицию.

В октябре прошлого года, полицией была проведена доследственная проверка, но уголовное дело возбуждать не стали.

«Обычно такие дела расследуются очень аккуратно. С кем должен жить ребенок, решает не полиция, а суд», - сообщил источник.

«Да, в подобных случаях одна из сторон настаивает на возбуждении дела по статье “Похищение ребенка”. Но такого никогда не происходит. Родители должны как-то договариваться сами. Откровенного криминала в той истории не нашли», - отметил он.

Однако позже прокуратурой этот отказ был отменен. И было возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

Сотрудникам полиции предстоит еще раз опросить всех участников данной истории - невестку блогера, ее отца, найти мужчин, которые его в тот день сопровождали.

По словам известного блогера, в конфликте его родственников все обошлось «без криминала».

«Друзья, у нас все хорошо. История с перемахом, где были, в том числе, мой брат и мама, это история трехмесячной давности. Все живы, здоровы, без криминала и серьезных травм», - приводит слова Дудя издание StarHit.

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