Умер первый бас-гитарист группы Queen

Сегодня стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза. Об этом сообщил его коллега, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор.

«Очень печально узнать о кончине моего старого друга Майка Гроуза, игру которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал великолепно. Покойся с миром», - написал Гроуз в Facebook.

Майк Гроуз пришел в Queen в 1970 году. Он был участником коллектива всего несколько месяцев.