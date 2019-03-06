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Суд вновь оставил Вышинского под стражей

Валентина Пескова
18:28 06.03.2019
Сегодня херсонский суд отклонил апелляцию руководителя портала РИА Новости Украина на продление ареста.

Херсонский суд вновь отклонил апелляцию на продление ареста руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, и оставил журналиста под стражей. Как позже сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, после этого прокуратура передала материалы дела в Подольский суд Киева.

В российском Совете по правам человека заявили, что решение оставить Вышинского под арестом было вполне ожидаемым на фоне идущей на Украине избирательной кампании.

«Какие бы аргументы ни предоставлялись со стороны защиты Вышинского, они не возымели бы действия на ту судебную систему, которая сегодня работает в Украине», - заявил представитель СПЧ Игорь Борисов РИА Новости.

Напомним, Вышинского обвиняют в госизмене и поддержке республик Донбасса. Наказание по этим статьям - до 15 лет тюрьмы. Накануне журналисту вручили обвинительный акт. 9 марта журналиста должны этапировать в киевское СИЗО.

В свою очередь, Следственный комитет России, возбудил уголовное дело в отношении начальника следственного отдела Главного управления СБУ. Именно он предъявил официальное обвинение в госизмене. Хотя не имел для этого никаких оснований. В СК отметили, что уголовное преследование Вышинского, организованное на Украине, нарушает Всеобщую декларацию прав человека.

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