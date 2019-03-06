«Фора другим странам»: эксперт рассказал о новом российском вооружении

Создание нового российского оружия перенацелило ряд военных стратегий других государств с мощными ОПК. Об этом рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Россия как бы дала фору другим государствам, обладающим большим оборонно-промышленным комплексом. Очень долгое время наши западные партнеры по НАТО не замечали наших успехов. Мы перебили все стратегии более дешевыми и эффективными методами», - уверен Михайлов.

Он рассказал о новейшем вооружении, которое поступает в Вооруженные Силы РФ.

«Мы уже видим, как оснащаются, допустим, средства нашей военной авиации комплексами "Кинжал". Миг-31 осуществили уже, по-моему, 308 учебных вылетов. По сути идет обкатка этого комплекса. "Кинжалы" входят в состав, становятся уже привычными боевой авиации, с ними уже работают, проводят учения. Тоже самое мы видим действия по этапной постановке ракеты "Сармат". Идет регулярное обновление этапов ее проверок», - заявил эксперт.

Михайлов добавил, что на данный момент проходят регулярные запуски, оцениваются возможности, идет рабочий процесс для постановки ракеты в строй.

«Плюс комплекс "Авангард", который к концу этого года мы увидим сформированное соединение в Оренбургской области. Комплекс "Посейдон", где уже прошли испытания, как самого подводного корабля-носителя, так идет обучение будущих команд», - добавил Михайлов.

По его словам, РФ дает ответ на угрозы. Причем это в разы дешевле, чем заокеанские партнеры вкладывают в наступательные вооружения.