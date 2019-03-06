В Госдуме ответили на заявление Киева об «угрозе российского вторжения»

Зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал заявление начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктора Муженко о том, что существует угроза вторжения по трем направлениям.

Водолацкий заявил, что если эти три направления начальник Генерального штаба видит со стороны России, «то это недалекий человек».

«Вся наша история, особенно история Великой Отечественной войны, не может сподвигнуть на то, чтобы Россия напала на дружеский нам народ, - не государство, а именно народ», - заявил он.

Володацкий отметил, что Украина должна опасаться угрозы со стороны НАТО и Госдепартамента США, которым Украина нужна для того, чтобы выполнять специфическую роль против России.

Ранее глава Генштаба Виктор Муженко заявил о том, что Украине грозит вторжение с трех направлений. По его словам, российская сторона заканчивает формирование «ударных соединений на границах Украины». Муженко уверен, что вместе с частями спецназначения они составят основу сил вторжения.

Вместе с тем он отметил, что у армии Украины есть стратегическое преимущество. Он добавил, что это «высокая мобильность, адаптивность и автономность украинских войск в сочетании с фактором родной земли».