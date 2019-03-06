Деградация ВПК: как Украина за 30 лет разрушила все, что было

На Украине нет оружия, способного представлять угрозу для России. Так считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я думаю, что такого оружия у Украины нет, и она не способна его создать ввиду деградации военно-промышленного комплекса. Будучи частью всесоюзного военно-промышленного комплекса, на "Южмаше" могли создавать подобного рода вооружение. Но сейчас, после 30 лет сплошного развала, она не способна на это», - заявил Безпалько в программе «Сегодня утром» на «Звезде».

Он добавил, что кроме этого у Украины нет возможности создавать десятки или сотни тысяч подобных ракет, чтобы это могло стать реальной угрозой для России.

«Ни одна ракета не представляет из себя опасности, пока она не снабжена оружием массового поражения. У Украины нет оружия массового поражения, и вряд ли она способна его создать», - уверен эксперт.

Он добавил, что даже для бронетранспортеров часть двигателей закупалась в России, а двигатели, которые предоставлялись в Европе, были или непригодными, или слишком дорогими.

По мнению Безпалько, утрачен не столько сам советский потенциал, сколько компетенции. По его словам, Украина не может ни создать такое оружие, ни запустить его в серию.

«Какие боевые корабли? Пока что весь флот Украины - это четыре боевых катера типа река-море и несколько старых судов советской постройки, которые все находятся на ремонте. Я очень сильно сомневаюсь, что они смогут это создать даже на базе "Южмаша"», - добавил Безпалько.

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