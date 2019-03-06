В московском зоопарке ищут пару одинокой бегемотихе Ксюше

Московский зоопарк решил скрасить жизнь некоторых животных, которые пока живут одни в своих вольерах. В частности, это карликовая бегемотиха по кличке Ксюша. Об этом рассказал заведующий научно-методическим сектором Владимир Фролов.

«У нас, например, сейчас есть карликовый бегемот, самка, ей нужен самец. Потом мы еще хотели бы приобрести жирафа и зебру Греви», - цитирует специалиста АГН «Москва».

Оказалось, что самое сложное в подборе пары - чтобы животные не оказались родственниками. Для этого в зоопарке существует племенная книга, в которой записаны все «родственники» представленных животных: мамы и папы, бабушки и дедушки.

А в некоторых случаях для успешного размножения животным нужно создавать особые условия. Так, например, фламинго заводят потомство, только когда содержатся в группах, где не менее 20 птиц.