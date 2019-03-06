Вокалист Sex Pistols назвал причину самоубийства лидера The Prodigy

Лидер панк-группы Sex Pistols Джонни Роттен заявил в интервью изданию TMZ, что покончивший жизнь самоубийством вокалист The Prodigy Кит Флинт был очень хорошим другом, но в последние годы жизни он был «абсолютно одинок» и «разбит».

Музыкант признался, что печальные новости о солисте The Prodigy «разбили ему сердце».

«Не поймите меня неправильно, но его никто не любил, все его оставили, и это его разрушило. Почему так много представителей музыкальной индустрии остаются одни?», - недоумевает Джонни Роттен.

Роттен также согласился, что наркотики могли стать одной из причин самоубийства Кита Флинта. Лидер Sex Pistols посетовал, что в современном мире люди перестали заботиться друг о друге. И предложил свою помощь всем, кто в ней нуждается.

«Приходите и поговорите со мной. Не нужно умирать», - сказал 63-летний музыкант.

Напомним, Кит Флинт скончался 4 марта в возрасте 49 лет. По версии СМИ, музыкант покончил с собой, потому что не смог пережить расставание с супругой Маюми Каи.