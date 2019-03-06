Во Львове вандалы похитили бронзовый барельеф Героя СССР Николая Кузнецова

Шестого марта во Львове на Лычаковском кладбище вандалы похитили бронзовый барельеф Героя СССР Николая Кузнецова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель ОО «Варта1», активист Игорь Зинкевич.

«Есть подозрение, что воры решили поживиться металлом», - заявил Зинкевич.

Николай Иванович Кузнецов - советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик. Он лично ликвидировал высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии и 11 генералов.