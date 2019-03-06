Президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи в РФ. Документ доступен на портале правовой информации.

В нем, в частности, разъясняется, что подразумевается под самим понятием такой помощи. Это комплекс мероприятий либо медицинского, либо психологического характера, а также уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан, направленный на облегчение боли или других тяжелых проявлений заболевания.

Для должного оказания паллиативной помощи в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» также вносятся изменения. Они подразумевают облегчение боли, связанной с заболеванием, в том числе наркотическими и психотропными лекарственными препаратами.

Кроме того, гражданам в рамках оказания паллиативной помощи также предоставляется возможность получения бесплатных лекарственных препаратов как в стационарных условиях, так и на дому.