Водитель автомобиля чудом выжил после обрушения фасада здания в Ельце

В Ельце на улице Октябрьской в доме № 122 произошло частичное обрушение декоративного элемента фасада. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа города Елец.

Конструкцию столкнул вниз наползший лед. Арматура и обломки кирпича повредили припаркованную рядом с тротуаром машину «ВАЗ-2107». В этот момент водитель находился в салоне, арматура пробила крышу в миллиметрах от его головы, сообщает издание Gorod 48.

Здание относится к категории ветхого жилья и находится в консервации. Собственником является ЕГУ имени Бунина. Ранее в нем находилось общежитие для сотрудников вуза.

В настоящее время улица Октябрьская перекрыта. Аварийный дом собираются огородить и обследовать.