В Ростове-на-Дону казачий музей запустил интерактивную экскурсию

Культурно-выставочный центр Донской государственный технический университет (ДГТУ) «Донская казачья гвардия» впервые в Ростове-на-Дону стал использовать технологии дополненной реальности в проведении экскурсий.

Если раньше за использования планшета во время экскурсии могли удалить из музея, то теперь с помощью современных гаджетов зритель может перенестись, скажем в 1813 год, в Лейпциг и увидеть битву казаков с французскими кирасирами своими глазами.

Руководитель КВЦ ДГТУ «Донская казачья гвардия» Ирина Романова рассказала, как работает технология дополненной реальности и показала на планшете, как проводится бой.

«Вот так, таким образом французские кирасиры неслись на холм под деревней Вахау, где находилась ставка трех монархов», - отметила она.

Экскурсия с применением дополненной реальности «ZRENIE2.0» - это проект молодых ученых Донского государственного технического университета. Достаточно скачать на смартфон или планшет специальное приложение, и оно подойдет для всех операционных систем.

При включении приложения картинка оживает, и даже смотрящий на экран сам может стать участником инсталляции, управлять историческими героями.

«Видео идет поверх картинки, и поэтому создается такая иллюзия присутствия виртуального файла в реальном мире», - поделился руководитель проекта «ZRENIE2.0» Никита Кудинов.

В ходе экспозиции разные исторические персонажей, в том числе Екатерина II и лейб-гвардейцы казачьего полка сами рассказывают о своих подвигах, и даже учат владеть оружием. Здесь же демонстрируется пятизарядная винтовка казачьей модификации, изготовленная в 1904 году и казачья шашка образца 1881 года.

А еще приложение позволяет побывать в музее лейб-гвардии казачьего полка во Франции, где можно увидеть потомков казаков, которые спасли редкие ценности от разграбления во время гражданской войны. Программа может работать в любой точке мира, где есть интернет. Таким образом, авторы проекта хотят поднять интерес к истории.

«Было интересно их увидеть, вживую. Это не просто картинка, которую ты можешь посмотреть, тут интерактив идет. Тебе не надо дергать проводника, чтобы он тебе показывал, можно просто самому брать телефон и смотреть», - рассказал зритель Борис Ковалев.

Экскурсоводы уверяют, что кроме интерактива, в музее будет, на что посмотреть. Можно потрогать и примерить старинные вещи казачьей семьи и отведать традиционные донские угощения - селедку с кофе и соленые огурцы с медом.