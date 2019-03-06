Опубликован первый трейлер сериала «Воин» по сценарию Брюса Ли

В Сети опубликован первый трейлер «Воина», сериала по рукописям известного актера и режиссера Брюса Ли.

Над «Воином» он работал вплоть до дня своей смерти летом 1973 года. Через много лет дочь Ли нашла рукописи своего отца, они и легли в основу сериала.

По сюжету фильма, молодой эмигрант из Китая приезжает в Соединенные Штаты во второй половине XIX века и оказывается в эпицентре противостояния этнических банд, которые перерастают в настоящую войну.

В сериале роли исполнили такие актеры, как Джейсон Дж. Тобин, Эндрю Кодзи, Джо Таслим, Оливия Чен, Киран Бью, Лэнгли Кирквуд и Перри Юнг.

Пилот сериала поставил Ассаф Бернстайн. Черновики Ли переосмысливал до сценария Джонатан Троппер, он же является сопродюсером наряду с Джастином Лином, поклонником Ли, и Шэннон Ли, дочерью актера, которая разрабатывала проект свыше пяти лет.