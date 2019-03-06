«Следующий царь»: эксперт рассказал о значении Сталина в истории России

Генеральный директор радио «Говорит Москва» Владимир Мамонтов считает, что Сталин восстановил Российскую Империю. Об этом он рассказал в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

«Что сделал Сталин? После Великой Октябрьской социалистической революции Российская Империя была фактически развалена и разрушена, а Сталин ее фактически восстановил. Сталин - это следующий царь после Николая II», - уверен Мамонтов.

По его мнению, Сталин - фигура неоднозначная.

«Мы знаем, что у него есть колоссальное количество для нас неприемлемых вещей, но при этом он, безусловно, воссоздал и превзошел по мощи, будучи у власти этого государства вместе с народом, вместе с полководцами, вместе с инженерами, со всеми остальными, безусловно, превзошел всякую царскую Россию», - считает Мамонтов.

5 марта исполнилось 66 лет со смерти Иосифа Сталина. Гости «Открытого эфира» обсудили значение его фигуры в истории. Полную версию программы смотрите на сайте «Звезды».

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