Путин рассказал о видах иностранных спецслужб на Россию

В ходе своего выступления на заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин рассказал, что иностранные спецслужбы хотят увеличить свое влияние на происходящие в России процессы. В то же время президент отметил результативную работу российских контрразведчиков.

Путин заявил, что благодаря успешным спецоперациям в прошлом году была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб в России. При этом зарубежные разведки продолжают наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ища доступ к сведениям политического, научного, экономического и технологического характера.

Президент отметил, что в таких условиях надежная работа органов ФСБ особенно важна.