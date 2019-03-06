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Гиперстратегическое оружие: эксперт объяснил, чем опасен «Циркон» для флота США

Юрий Селиванов
15:53 06.03.2019
«Циркон» в своей основе - это оружие для поражения крупных морских целей
© Фото: Минобороны РФ

Авианосцы являются основой военно-морского флота США. И создание «Циркона» несет им непосредственную угрозу. Так считает политический обозреватель ИА News Front Юрий Селиванов. Свое мнение он высказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде».

«Я бы назвал "Циркон" гиперстратегическим оружием, потому что в своей основе это оружие для поражения крупных морских целей - прежде всего, по умолчанию, американских авианосцев», - считает эксперт.

Селиванов уверен, что вывод из строя хотя бы одного авианосца сломает всю американскую стратегию, причем не только на море.

«Американцы за счет флота держат трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дойдет дело до войны», - констатировал он.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Принципиальным ее отличием является большая скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран. Известно, что пусковые установки «Циркона» будут полностью универсализированы с ПУ ракет «Калибр». Государственные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2019 году. Впервые о ракете стало известно во время обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию в 2018 году.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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