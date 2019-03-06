Яковлева рассказала, как снимали постельные сцены в «Интердевочке»

Актриса Елена Яковлева вспомнила о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на съемочной площадке фильма «Интердевочка».

Особенно сложными для актрисы оказались постельные сцены. В откровенных эпизодах режиссер требовал от Яковлевой быть полностью обнаженной, но в итоге актриса согласилась раздеться только до нижнего белья. Об этом сообщает издание Starhit.

Как рассказала Яковлева, у нее не получалось изобразить страсть. Для того, чтобы осуществить режиссерскую задумку потребовалась целая «спецоперация»: оператор дергал артистку за ноги, а положенный под кровать лом помогал имитировать характерные движения.

Роль в «Интердевочке» принесла Яковлевой признание и звание лучшей актрисы 1989 года по версии журнала «Советский экран».

