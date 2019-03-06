Стали известны подробности боя индийских ВВС и пакистанского F-16

Министерство обороны Индии опровергло информацию о том, что в ходе боя над Кашмиром 27 февраля потеряло один из своих самолетов Су-30МКИ. При этом военные официально подтвердили, что в этом бою истребитель Су-30МКИ ВВС Индии ликвидировал ракету AIM-120 AMRAAM, которую выпустил пакистанский F-16.

Таким образом в Нью-Дели заявили, что все их самолеты Су-30МКИ, участвовавшие в бою, благополучно вернулись на свои базы, сообщает газета Hindustan Times. В Минобороны также предположили, что в Пакистане сведения о якобы сбитом индийском самолете распространяют для того, чтобы скрыть потерю собственного.

Об уничтожении одного из индийских самолетов в бою над Кашмиром 4 марта написало пакистанское издание The News International. Оно ссылается на сообщение журналиста Ансара Аббаси в Twitter, который написал, что когда пакистанский F-16 атаковал индийский истребитель МиГ-21, командующий крыла сбил Су-30.

28 февраля Индия представила части ракет класса «воздух - воздух» AMRAAM американского производства, которыми вооружены пакистанские самолеты F-16, в качестве доказательства налета ВВС Пакистана на территорию страны. Ранее в Сети появилось видео боя, произошедшего между индийским МиГ-21 и пакистанским F-16 над Кашмиром.