Путин сообщил о резком снижении числа преступлений, связанных с терроризмом

Президент России Владимир Путин заявил, что количество преступлений террористической направленности в РФ за 10 лет снизилось с 997 до 9. Об этом он сказал на итоговой коллегии ФСБ.

«Отмечу, что число преступлений террористической направленности в последние годы снижается… В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно - с 997 до 9 в прошлом году», - сказал Путин.

По его словам, нужно продолжать вести последовательную, жесткую борьбу с терроризмом.

Также президент России заявил, что число предотвращенных в России терактов остается высоким - около 20 в год, этот уровень сохраняется последние три года.

Путин отметил, что свои результаты дает оперативная работа сотрудников ФСБ, которая направлена на срыв планов «террористических сетей группировок».