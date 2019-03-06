СМИ: США намерены возродить программу времен холодной войны

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов (DARPA) собирается возродить программу сдерживания России в Европе, которая впервые появилась в годы холодной войны, сообщает издание Aviation Week.

Как заявили журналисты, эта концепция продолжает наработки программы Assault Breaker по созданию высокоточных и «умных» вооружений, которые в случае начала наступления Красной армии в Европе в 70-х годах прошлого столетия должны были бы остановить советские войска. Тогда военные США планировали сдержать советский контингент в Европе с помощью авиационных систем и бомб, а также Boeing E-8C JSTARS.

Отмечается, что про эти же самолеты говорится и в обновленном варианте программы. В случае агрессии по бронетехнике удары будут наносить бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress. На борту каждого самолета должен быть комплект, состоящий из 20 ракет, говорится в материале.

Возрождение Assault Breaker специалисты связывают с успехами в военной сфере России и Китая.