В Кремле назвали «рабочим процессом» прерванное выступление Орешкина в Госдуме
Перенос «правительственного часа» с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина является «рабочим процессом».
© Фото: duma.gov.ru
Решение председателя государственной думы Вячеслава Володина прервать выступление министра экономического развития Максима Орешкина является рабочим процессом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это рабочий процесс, требования к министрам высокие, нужна конкретика», - сказал представитель Кремля.
Сегодня, 6 марта, спикер Госдумы остановил выступление Максима Орешкина из-за его неподготовленности. Решение поддержали остальные депутаты.
После этого Володин предложил перенести обсуждение на более поздний срок. Орешкин пообещал к следующему правительственному часу подготовиться лучше.