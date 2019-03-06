Спасибо и прощайте: трогательное сообщение робота перед «смертью» попало на видео

Компания Jibo, которая ранее производила социальных роботов-ассистентов, объявила о прекращении поддержки серверов для них. Фактически это означает смерть устройства, поскольку без обмена данными с сервером робот не сможет обрабатывать команды и потеряет весь функционал.

Умные машины сообщили об этом хозяевам самостоятельно. Перед началом отключения серверов все экземпляры роботов Jibo обратились к своим владельцам. Их трогательные прощания были записаны на видео.

«Возможно, когда-нибудь роботы станут более продвинутыми, чем сегодня, и будут дома у каждого. Скажите им, что я передавал привет. Надеюсь, они будут уметь вот так», - говорят Jibo на видео, после чего исполняют прощальный танец.

Jibo были созданы в 2014 году после удачной кампании по сбору средств на проект. Они представляли собой голосовых помощников - могли зачитывать новости, воспринимать голос, исполнять простые поручения и команды. Однако со временем роботы Jibo перестали выдерживать конкуренцию с современными голосовыми ассистентами, что привело к закрытию серверов.