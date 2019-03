Организаторы Park Live вернут деньги за билеты из-за отмены выступления The Prodigy

Организаторы музыкального фестиваля Park Live вернут посетителям деньги за билеты в связи с отменой выступления британской группы The Prodigy. Об этом сообщается на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее культовый коллектив объявил о том, что не поедет в концертный тур в связи со смертью своего солиста Кита Флинта.

Park Live пройдет с 12 по 14 июля в Парке Горького. The Prodigy должна была стать хедлайнером фестиваля. В первые два дня выступят Bring Me the Horizon и 30 Seconds to Mars. Сейчас организаторы продолжают заниматься поиском замены The Prodigy.

Напомним, Флинт умер четвертого марта в возрасте 49 лет. По версии СМИ, музыкант свел счеты с жизнью, потому что не смог пережить расставание с супругой Маюми Каи. При этом за двое суток до смерти Флинт участвовал в марафоне и находился в приподнятом настроении и хорошей форме.