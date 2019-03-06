Названы самые ожидаемые смартфоны 2019 года

Эксперты издания Business Insider назвали самые ожидаемые смартфоны, которые увидят свет в 2019 году. В список попали новинки от Apple, Samsung и других производителей.

Первое место эксперты отдали Samsung Galaxy Fold. Устройство заслужило внимание прессы и потребителей своим форм-фактором. Гаджет представляет собой планшет с гибким экраном, который складывается вдвое и превращается в смартфон.

Заинтересовал публику и другой «гнущийся гаджет» от компании Huawei. Устройство под названием Mate X может использоваться как смартфон или планшет за счет гибкого дисплея.

Кроме того, интерес, по мнению экспертов, представляют новый ремейк классической раскладушки Motorola Razr, облегченная версия флагмана от корпорации Google Pixel 3 Lite, мощный китайский аппарат OnePlus 7, а также три новых гаджета от Apple, которые придут на смену нынешним моделям.

Ранее жюри международной выставки Mobile World Congress - 2019 назвало лучший, по их версии, смартфон. Им стал Huawei Mate 20 Pro. Эксперты оценивали устройства, приложения и мобильные технологии более чем в 30 номинациях.