Жалобы на качество товаров и услуг будут принимать в МФЦ и на сайте Госуслуг

Государственная дума приняла закон, который предоставляет гражданам возможность подачи жалоб на некачественные товары и услуги через многофункциональные центры или сайт Госуслуг.

Закон, проект которого внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, допускает через МФЦ подачу жалоб потребителей, и единый либо региональные порталы муниципальных и государственных услуг. Также в многофункциональных центрах может вестись консультирование по вопросам, которые касаются защиты прав потребителей.

Возможность подачи жалоб на качество и безопасность товаров и услуг через МФЦ или через сайт государственных услуг - это простая и удобная для людей процедура обращения, которая направлена на оперативность реагирования, а значит, и защиту граждан, в том числе и от прямых рисков и угроз, при внесении документа заявила Яровая. Она отметила, что эта возможность также является общественным контролем и взаимодействием с государством.

Кроме того, в законе прописаны полномочия местных и региональных властей по разработке муниципальных и региональных программ защиты прав потребителей на основании методических рекомендаций, которые были разработаны Роспотребнадзором. Также региональные власти будут содействовать местным властям и общественным объединениям потребителей при осуществлении ими защиты прав потребителей.