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Орешкин дал объяснения по поводу неподготовленного выступления в Госдуме

Андрей Аркадьев
13:41 06.03.2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин обещал лучше подготовиться к следующему правительственному часу в Госдуме.
© Фото: duma.gov.ru

Министр экономического развития Максим Орешкин поддержал решение депутатов Государственной думы перенести свое выступление в ходе пленарного заседания на более поздний срок.

«Решение, которое было принято парламентом, и я его поддержал, это перенос обсуждения на конец марта - начало апреля для того, чтобы сконцентрироваться на общей картине не только с исполнением нацпроектов, а в целом на достижении национальных целей развития», - отметил глава Минэкономразвития.

По словам Орешкина, разговор в Госдуме оказался для него непростым, поскольку вопрос исполнения национальных проектов был поставлен парламентариями ребром. Он отметил, что депутаты сосредоточились на работе, направленной на выполнение президентских поручений.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал Максима Орешкина, выступавшего на «правительственном часе» с докладом о приоритетах социально-экономического развития России и о ходе реализации национальных проектов по малому бизнесу.

Министру был задан вопрос, сколько денег направлено в регионы для исполнения национальных проектов и госпрограмм и когда начнется реализация поручений президента. Орешкин ответил общими словами, но так и не смог назвать точную цифру, а также конкретный процент, который будет выделен из бюджета.

Володин указал на неподготовленность главы МЭР и предложил перенести обсуждение на более поздний срок. Орешкин пообещал к следующему правительственному часу подготовиться лучше.

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