СМИ: КНДР тайно восстанавливает ракетный полигон Сохэ

В Северной Корее приступили к восстановлению ракетного полигона Сохэ. Об этом заявили эксперты американского университета имени Хопкинса.

Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки местности. Они сошлись во мнении, что наблюдаемая через спутник деятельность имеет целенаправленный и однозначный характер, а именно - восстановление деятельности ракетного полигона.

Как сообщается на сайте центра 38 North, КНДР остановила работу по демонтажу площадки еще летом 2018 года. Снимки, на которых заметна деятельность по восстановлению, сделаны с 19 февраля по 2 марта. К полигону привезли строительные краны и материалы, рядом с площадкой уже возведен новый хозяйственный объект.

Договоренность об уничтожении полигона была достигнута на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня 2018 года. Вскоре корейская сторона приступила к демонтажу. Полигон Сохэ известен тем, что именно здесь КНДР испытали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-15», способную достичь территории США.