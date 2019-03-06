В России запретили размещать хостелы в многоквартирных домах

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который запрещает использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов. Об этом сказано на сайте нижней палаты.

Законом запрещается использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения людей, а также предоставлять в них гостиничные услуги.

Госдума приняла документ во втором чтении на пленарном заседании пятого марта. Одна из целей законопроекта состоит в том, чтобы защитить права граждан, которые проживают рядом с хостелами.

На рассмотрение в Госдуму документ был внесен в марте 2018 года.