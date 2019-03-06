В «Роскачестве» дали рекомендации по выбору вина к праздникам

Эксперты Роскачества в преддверии Международного женского дня рассказали, на что обращать внимание при выборе вина. В ведомстве пояснили, что для начала покупатели должны определиться, что хотят приобрести - вино или винный напиток.

Если на лицевой стороне этикетки нет надписи «вино столовое», «вино ЗГУ» (вино защищенного географического указания) или «вино ЗНМП» (вино защищенного наименования места происхождения), возможно, приобретаемый продукт относится к категории так называемых «винных напитков».

Производство подобной спиртосодержащей продукции законно, но требования к их производству предъявляются гораздо ниже. Кроме того, винные напитки имеют в составе до 50% воды, ароматизаторов и иных добавок.

Помимо вин столовых, вин ЗГУ и вин ЗНМП есть еще вина игристые и жемчужные, а также вина ликерные и ликерные специальные. Коньяки и бренди тоже относятся к категории винодельческой продукции.

Стоит обращать внимание на крепость продукта. Добавлять спирт производитель может только в ликерные вина. Крепость вин защищенного географического указания не может превышать 15%, и алкоголь можно получить только в результате естественного брожения.

На этикетке часто размещается информация о годе урожая винограда. Она нужна при приобретении недорогих вин, которые не предназначены для многолетней выдержки и имеют ограниченный срок годности.