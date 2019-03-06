Названы сроки строительства первого частного космодрома в РФ

Постройка первого частного космодрома для туристических полетов в России завершится в 2023 году. Об этом заявили представители компании «КосмоКурс», которая занимается проектом.

В данный момент «КосмоКурс» ищет инвестиции для реализации проекта, как сообщил генеральный директор фирмы Павел Пушкин. Для постройки частного космодрома необходимо около 40 миллионов долларов. Компания ищет инвесторов как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

«Мы открыты для инвестиций и российских, в первую очередь, готовы видеть инвесторов, и иностранцев, у которых зачастую бывает больше капитала, чем у нас. Ведутся переговоры в данной области и с российскими, и с иностранными инвесторами», - цитирует РИА Новости директора «КосмоКурса».

Ранее стало известно, что для проекта первого частного космодрома рассматриваются два региона - Татарстан и Нижегородская область. Площадку развернут в регионе, со властями которого удастся договориться быстрее.

Суборбитальный полет, который в скором времени может быть предложен туристам, будет совершаться на специально разработанной возвращаемой ракете и космическом корабле. Полет будет длиться около 15 минут на высоте 200 километров, причем пять минут на корабле будет действовать невесомость.