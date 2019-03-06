Резкое похолодание и метель ожидаются в Москве

В Москве в ночь на седьмое марта ожидается резкое похолодание. Об этом рассказала «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«К вечеру не исключено, что столица превратится в один большой каток. К вечеру мы рассчитываем на то, что морозы окрепнут до минус 5-7 градусов», - рассказала она.

Понижение температуры будет сопровождаться резким ростом атмосферного давления, которое к вечеру уже достигнет нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба, отметила синоптик.

«Сегодня в середине дня в столице ожидаются кратковременные заряды снега, а порывистый северо-западный ветер местами может поднимать метели», - рассказала синоптик.

Ожидается, что в ночь на седьмое марта будет холодно. К утру при переменной облачности мороз окрепнет до минус 11-13 градусов, на территории столичной области до минус 17. В дневные часы благодаря влиянию антициклона будет светить солнце, но потеплеет лишь до минус 1-3 градусов, в столичном регионе синоптики прогнозируют минус 1-6 градусов.

По словам Волосюк, холод надолго в Москве не задержится, и уже восьмого марта ожидается «уход температуры в плюс». В пятницу в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла.