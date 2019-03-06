Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кусто предложил помощь в спасении животных из «китовой тюрьмы»

Вадим Синицын
12:09 06.03.2019
Ученый написал письмо губернатору края Олегу Кожемяко с копией на имя президента России Владимира Путина, а также в адрес министерства природы РФ.
Кусто предложил помощь в спасении животных из «китовой тюрьмы»
© Фото: Clemens Niehaus ZUMAPRESS, Globallookpress

Океанограф Жан-Мишель Кусто, сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто, предложил свою помощь косаткам и белухам из «китовой тюрьмы» в Приморье. Ученый написал письмо губернатору края Олегу Кожемяко.

Копии документа Кусто отправил на имя президента России Владимира Путина и в адрес министерства природы РФ. В послании океанограф предложил помощь в реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы».

«С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск», - цитирует РИА Новости письмо Кусто.

Ученый подчеркнул, что к этому процессу стоит приступить как можно скорее, поскольку, судя по сообщениям СМИ, здоровье животных стремительно ухудшается. Многие из них получили кожные заболевания из-за недостаточного ухода, грязной воды и стресса.

С ноября прошлого года в вольерах бухты Средней содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Резонанс вокруг дела о «китовой тюрьме» дошел до министерств, Кремля и федеральных СМИ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.03.2019, 05:02
Ракетопланы с ядерным двигателем: Роскосмос раскрыл свои планы
Дата06.03.2019, 07:06
В Минобороны объяснили нецелесообразность полного отказа от призывной службы
Дата06.03.2019, 10:05
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал на Универсиаде в Красноярске
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата05.03.2019, 12:02
Шойгу рассказал о новых кораблях, которые получит ВМФ России
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:59 В стране и мире
Видео
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме: видео
11:40 В стране и мире
В аэропорту Пенсильвании задержали пассажира с гранатометом
11:35 В стране и мире
Видео
Джигурда-киллер и камео Бузовой: Барецкий раскрыл интригу фильма «Брат 3»
11:31 В стране и мире
мнение
Почему Украина не хочет провести выборы на территориях, которые считает своими
11:23 В стране и мире
Видео
Лексус рассказал, как спецпредставитель США по Венесуэле купился на розыгрыш пранкеров
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Учительница томского интерната разговаривала матом на уроках: видео
«Избивай свой народ»: Шарий рассказал о зверствах Порошенко
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Видео
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.