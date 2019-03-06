Кусто предложил помощь в спасении животных из «китовой тюрьмы»

Океанограф Жан-Мишель Кусто, сын знаменитого исследователя Жака-Ива Кусто, предложил свою помощь косаткам и белухам из «китовой тюрьмы» в Приморье. Ученый написал письмо губернатору края Олегу Кожемяко.

Копии документа Кусто отправил на имя президента России Владимира Путина и в адрес министерства природы РФ. В послании океанограф предложил помощь в реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы».

«С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Средняя вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выпуск», - цитирует РИА Новости письмо Кусто.

Ученый подчеркнул, что к этому процессу стоит приступить как можно скорее, поскольку, судя по сообщениям СМИ, здоровье животных стремительно ухудшается. Многие из них получили кожные заболевания из-за недостаточного ухода, грязной воды и стресса.

С ноября прошлого года в вольерах бухты Средней содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Резонанс вокруг дела о «китовой тюрьме» дошел до министерств, Кремля и федеральных СМИ.