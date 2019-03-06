Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме: видео

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на заседании парламента остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина из-за его «неподготовленности».

Спикер Госдумы заявил, что глава Минэкономразвития не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему. Было решено перенести «правительственный час» на конец марта или начало апреля. Точную дату определят позже.

«Разговор будет продолжен позже», - заявил Володин.

Он предложил Орешкину перестать рассуждать на общие темы и ответить на вопросы, которые по-настоящему интересуют страну, в том числе о развитии экономики и реализации национальных проектов.

«Из уважения друг к другу мы стараемся как-то не обострять, но это не правильно, время требует другого. Пожалуйста, если готовы к разговору, продолжим, но если не готовы, лучше нам перестроиться, подготовиться. Мы единомышленники, будем помогать», - добавил Володин.

По словам лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, депутат прерывает министра впервые за 20 лет.