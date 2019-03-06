Банды для подавления инакомыслия: зачем украинской власти националисты

Националистические группировки на Украине находятся на содержании, прежде всего, власти и ей организованы. Так считает бывший глава украинского правительства Николай Азаров. Своим мнением он поделился в программе «Между тем» на «Звезде».

«Если бы власть не захотела, никакие национальные дружины никакими маршами по Киеву не шастали, если бы власть была в этом заинтересована. Нет. Они как раз создали эти банды. Эти банды им нужны, чтобы подавлять инакомыслия, эти банды им нужны, чтобы сфальсифицировать выборы», - уверен Азаров.

Ранее украинские националисты призвали посадить действующего президента страны в тюрьму. Они прошли по центральным улицам Киева, а на главной площади города вывесили огромный баннер с требованием ограничить свободу Порошенко и Гладковских.

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