Учительница томского интерната разговаривала матом на уроках: видео

Пользователей социальных сетей возмутило видео, на котором запечатлено, как учительница томского интерната для слабослышащих детей матерится во время урока.

На кадрах видно, как педагог отправляет одного из учеников за журналом, при этом разговаривает с кем-то по телефону и матерится.

Также на видео попала часть беседы учительницы с воспитанником интерната, который спросил, почему она преподает сразу пять предметов. Женщина ответила, что у нее два высших образования и она может вести уроки по разным дисциплинам.

