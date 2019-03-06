В аэропорту Пенсильвании задержали пассажира с гранатометом

В международном аэропорту Лихай-Вэлли (штат Пенсильвания) пассажир попытался провести в багаже разобранный на части гранатомет.

Полиция задержала владельца оружия, сообщили в Управлении по безопасности на транспорте США. Им оказался житель штата Флорида.

Во время допроса мужчина признался, что считал законным провоз гранатомета в багаже в разобранном виде. Нарушителю грозит штраф в размере 13 тысяч долларов.

В собранном виде гранатомет был признан нефункционирующим, а боезаряд оказался муляжом.