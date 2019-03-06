Почему Украина не хочет провести выборы на территориях, которые считает своими

Председатель Комитета спасения Украины, премьер-министр Украины в 2010-1014 гг. Николай Азаров считает, что Украина сама делает выборы президента нелегитимными. Своим мнением об поделился в программе «Между тем» на «Звезде».

«Везде громогласно заявляется, что Крым наш. Это у них уже пароль такой. Если вы считаете, что Крым ваш, то почему вы в Крыму не проводите выборы или по крайней мере не заявили о своем желании провести выборы в Крыму. Если вы считаете, что Донбасс ваш, то почему в Донбассе не хотите провести? Вы вообще делегитимизируете собственные выборы сами», - уверен Азаров.

В выборах президента не примет участие большое количество украинцев. Например, живущих за рубежом. Так, по слова Азарова, избирательные участки не будут открыты в России.

«Они должны в Финляндию поехать. Ближайший избирательный участок не в Москве будет, а в Хельсинки», - констатировал Азаров.

Ранее на Украине приняли закон, запрещающий россиянам присутствовать на президентских выборах в качестве наблюдателей. В связи с этим Москва обратилась в ОБСЕ.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, а инаугурация - до 31 мая. В данный момент главным претендентом на победу, по данным Киевского международного института социологии, является Владимир Зеленский.

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