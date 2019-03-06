В Сочи тигренок и львенок стали лучшими друзьями: видео

Четырехмесячный тигренок Смурфик и трехлетний львенок Ева стали лучшими друзьями. Они живут в сочинском санатории Октябрьский.

Друзья вместе исследуют мир, а также любят есть и спать вместе. Аппетит у животных далеко не детский - в настоящее время они съедают по два килограмма мяса в день, запивая его козьим молоком.

Звериной дружбе не суждено продлиться долго. Как только Смурфику исполнится шесть месяцев, их поместят в разные корпуса. Смурфика, возможно, отправят в зоопарк в Москве или Екатеринбурге.