Лексус рассказал, как спецпредставитель США по Венесуэле купился на розыгрыш пранкеров

Российский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, рассказал «Звезде», как вместе со своим коллегой Владимиром Кузнецовым (Вован) разыграл по телефону спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса.

По словам шутника, они общались с политиком на протяжении двух недель от лица президента Швейцарии Уэли Маурера.

«Мы обсуждали санкционные списки. Он давил на нас, просил заблокировать счета Мадуро и российские счета без каких-либо обоснований, хотя он не имел права вмешиваться в частные дела другого государства», - отметил пранкер.

Лексус рассказал, что Абрамс присылал списки лиц и обращался к Берну с просьбой заблокировать их активы, а пранкеры в ответ отправляли списки людей, счета которых «швейцарские власти» якобы заблокировали.

Пранкер отметил, что в списке, который выслали Лексус и Вован, фигурировали такие имена, как телеведущая Ксения Собчак, ее муж Максим Виторган, писатель Дмитрий Быков и другие.