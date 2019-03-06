На Украине раскрыли план на случай провала газовых переговоров с РФ

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киевом подготовлен план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу, сообщает «Укринформ».

«Мы сделаем все возможное, чтобы придерживаться плана А (заключение нового соглашения - прим. ред.), и должны завершить все эти действия до середины июля», - заявила Зеркаль.

Она отметила, что власти Украины работают со своими партнерами «над планами реагирования (на кризис - прим. ред.).

По словам Зеркаль, Украина поддерживает диалог с европейскими партнерами относительно их взглядов на планы, которые касаются поддержания устойчивости энергетической системы.

«Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью США. По определению мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки», - сказала заместитель главы МИД Украины.

Напомним, исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что допускает, что Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу.

Министр энергетики России Александр Новак 26 февраля назвал транзитный маршрут газа в Европу через украинскую территорию самым дорогим из тех, что существуют ныне.

Ранее Новак заявлял, что для сохранения транзита российского газа через Украину после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут - конкурентоспособным. Он добавил, что Украине необходимо будет представить правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который другим газопроводам, таким как «Турецкий поток» и «Северный поток» не будет уступать.

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.