В «Яндексе» рассказали, какие подарки ищут мужчины на 8 марта

Аналитики «Яндекса» рассчитали для «Звезды», какие подарки ищут и покупают мужчины перед Международным женским днем. Для анализа использовались данные сервисов «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.касса».

Для сравнения были выбраны два временных отрезка – с 1 по 5 марта («предпраздничные дни») и с 25 по 28 января («обычные дни»). Изменение потребительского поведения пользователей перед 8 марта позволило оценить интерес к тем или иным подаркам.

Выяснилось, что чаще всего перед 8 марта ищут парфюмерию – число кликов в этом сегменте выросло на 78%. Также покупатели интересовались самокатами – 64%, мягкими игрушками – 57%, умными часами – 50% и наушниками – 21%.

Однако эти цифры показывают только интерес к тем или иным товарам, то есть количество кликов по соответствующим ссылкам. Список вещей, которые пользователи все-таки решили купить, заметно отличается от списка интересов.

На первом месте – цветы и растения. Число платежей по этой категории перед 8 марта выросло на 92%. Далее следуют билеты в кино и на концерты – 37,5%, одежда и обувь – 27,2%, товары для дома – 18%, косметика – 11%.

Таким образом, чаще всего мужчины перед 8 марта покупают цветы и билеты в кино, а также одежду и домашние товары. Косметика, которая перед 8 марта стала лидером в списке «интересов», в рейтинге реальных покупок занимает лишь пятое место.